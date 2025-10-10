Получил медаль за отдых на Мальдивах? Скандал с сыном Пескова и его службой в "Вагнере" получил продолжение

Николай Чоулз врал о своей службе в составе "Вагнера"

Николай Чоулз — старший сын путинского глашатая Дмитрия Пескова, который родился в его первом браке с Анастасией Буденной. Сейчас ему 35 лет и он утверждал, что служил в ЧВК "Вагнер". Однако, как выяснили журналисты, в то время сын Пескова отдыхал на Мальдивах.

Как пишут российские СМИ, скандал разгорелся в сентябре 2022 года, Николаю Чоулзу позвонил журналист из Фонда Навального и представился военкомом. Сыну Пескова сказали, что ему уже отправили повестку в рамках объявленной Путиным мобилизации, а сам он должен явиться в военкомат для прохождения медосмотра.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: Getty Images

Во время этого телефонного разговора Николай сказал, что он сын Пескова и будет решать этот вопрос "на другом уровне". В апреле 2023 года он заявил, что отправился добровольцем служить в "Вагнер" и даже получил медаль "За отвагу". По словам Чоулза, он был на фронте около полугода.

Дмитрий Песков и его сын Николай Чоулз

Однако теперь скандал получил продолжение — выяснилось, что Песков-младший во время своей "службы" в ЧВК "Вагнера" летал на Мальдивы. Как говорится в расследовании издания "Метла", 31 января 2023 года Николай Песков улетел на Мальдивы, где отдыхал три недели. Позже в сентябре того же года он снова летал на острова. Об этом свидетельствуют слитые данные пограничной службы РФ.

Кроме того, в период полномасштабной войны в Украине Николай Чоулз побывал не только на райских островах, но и в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Николай Чоулз отдыхал на Мальдивах, когда якобы служил в ЧВК "Вагнер"

