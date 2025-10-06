После непогоды Одесса превратилась в помойку и свалку морепродуктов (фото и видео)
Дождь, который бушевал в Одессе 4 октября, все же наделал беды
В Одесском регионе 4 октября шел сильный дождь, затопивший некоторые улицы областного центра. Синоптики объявляли первый (желтый) уровень опасности.
После длительных и мощных дождей состояние одесских пляжей стало далеким от идеального. Местное издание "УСИ" показало состояние одной из зон отдыха у побережья Черного моря и примечательно, что местность просто завалена разнообразным мусором.
В то же время штормом на берег вынесло груду мидий. И одесситы, как сообщается, "пасутся" на пляже, собирая деликатесы в заранее приготовленные емкости.
Несмотря на то, что дождь закончился много часов назад, в Маячном переулке до сих пор стоит вода. Как констатируется, ливневая канализация не справляется с объемом работ.
Также журналисты показали последствия потопа в Якорном переулке, около 16 Б. Фонтана.
В городской администрации сообщали, что коммунальные службы продолжают работы на закрепленных территориях и по состоянию на утро 5 октября проезда не было только в районе улицы Балтская дорога, 76.
Дожди в Одессе
Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей проинформировал, что 4 октября дождь в Одесской области выпадал равномерно. На большинстве станций зарегистрировано 12-19 мм осадков, то есть 30-50% от месячной нормы. В самой Одессе выпало 17 мм, при том что средняя многолетняя норма октября для города составляет 37 мм.
В свою очередь, 30 сентября сильные дожди, которые привели к чрезвычайному положению, наблюдались только в Одессе, сообщали синоптики.
На метеостанции Одесса-обсерватория наблюдалось следующее количество осадков:
- в период с 21:00 29 сентября по 09:00 30 сентября количество осадков составило 21 мм (значительный дождь – опасное метеорологическое явление I уровня опасности, желтый);
- в период с 09:00 до 15:00 30 сентября 47 мм (значительный дождь – опасное метеорологическое явление I уровня опасности, желтый);
- с 09:00 до 21:00 -73 мм (сильный дождь — стихийное метеорологическое явление ІІ уровня опасности, оранжевый).
В то же время, как информируют синоптики, за последние пять суток в центральных и северных районах Одесщины зарегистрировано от 1,5 до 2 месячных норм осадков. Рекордные показатели у Одессы (114 мм) и Сербки (102 мм), где дожди даже перекрыли нехватку влаги летом.
