После непогоды Одесса превратилась в помойку и свалку морепродуктов (фото и видео)

Дождь, который бушевал в Одессе 4 октября, все же наделал беды

В Одесском регионе 4 октября шел сильный дождь, затопивший некоторые улицы областного центра. Синоптики объявляли первый (желтый) уровень опасности.

После длительных и мощных дождей состояние одесских пляжей стало далеким от идеального. Местное издание "УСИ" показало состояние одной из зон отдыха у побережья Черного моря и примечательно, что местность просто завалена разнообразным мусором.

Пляжи в Одессе засорены после дождей

В то же время штормом на берег вынесло груду мидий. И одесситы, как сообщается, "пасутся" на пляже, собирая деликатесы в заранее приготовленные емкости.

Одесситы собирают мидий

Несмотря на то, что дождь закончился много часов назад, в Маячном переулке до сих пор стоит вода. Как констатируется, ливневая канализация не справляется с объемом работ.

Вода не хочет впитываться

Также журналисты показали последствия потопа в Якорном переулке, около 16 Б. Фонтана.

Сорванный асфальт в Одессе после дождя

Куча грязи после дождя возле строительства

В городской администрации сообщали, что коммунальные службы продолжают работы на закрепленных территориях и по состоянию на утро 5 октября проезда не было только в районе улицы Балтская дорога, 76.

Балтская дорога на карте

Дожди в Одессе

Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей проинформировал, что 4 октября дождь в Одесской области выпадал равномерно. На большинстве станций зарегистрировано 12-19 мм осадков, то есть 30-50% от месячной нормы. В самой Одессе выпало 17 мм, при том что средняя многолетняя норма октября для города составляет 37 мм.

Сумма осадков в Одессе 4 октября

В свою очередь, 30 сентября сильные дожди, которые привели к чрезвычайному положению, наблюдались только в Одессе, сообщали синоптики.

На метеостанции Одесса-обсерватория наблюдалось следующее количество осадков:

в период с 21:00 29 сентября по 09:00 30 сентября количество осадков составило 21 мм (значительный дождь – опасное метеорологическое явление I уровня опасности, желтый);

в период с 09:00 до 15:00 30 сентября 47 мм (значительный дождь – опасное метеорологическое явление I уровня опасности, желтый);

с 09:00 до 21:00 -73 мм (сильный дождь — стихийное метеорологическое явление ІІ уровня опасности, оранжевый).

В то же время, как информируют синоптики, за последние пять суток в центральных и северных районах Одесщины зарегистрировано от 1,5 до 2 месячных норм осадков. Рекордные показатели у Одессы (114 мм) и Сербки (102 мм), где дожди даже перекрыли нехватку влаги летом.

Общее количество осадков в Одессе с 30 сентября по 4 октября

Напомним, "Телеграф" писал, что перед дождями 4 октября мэрия заранее составила список улиц, которые первыми могут пойти под воду и разработала соответствующую карту территорий.