В Одессе неожиданные гости устроили зрелище у самого берега — редкое явление для ноября

Морские обитатели умилили горожан

У побережья Одессы заметили большое количество дельфинов. Они сразу приковали к себе внимание окружающих и подняли им настроение настоящим шоу.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из одесских пабликов. Там отметили, что дельфинов заметили у заведения "Черноморка".

На кадрах можно заметить, как морские обитатели резвятся недалеко от берега.

Стоит отметить, что в ноябре в Черном море дельфинов можно встретить, но это менее вероятно, чем летом, так как их активность снижается в холодное время года. Лучшее время для наблюдения — ранее утро. Даже в ноябре, когда море уже достаточно холодное, дельфины могут показаться людям недалеко от берега.

Обычно зимой дельфины держатся в более теплых и глубоких частях Черного моря – там температура воды более стабильная, а корм доступен круглый год. К Одесскому побережью они не приплывают, поскольку вода в северной части моря гораздо холоднее.

