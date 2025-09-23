Нашествие красоты: одесситы в восторге от пернатых "гостей" на пляжах (видео)

Фото и видео из Одессы порадовали украинцев

Одесское побережье заполонили стаи лебедей. Эти красивые птицы были замечены как на юге, так и на севере города: от 13-й до 16-й станции Фонтана, на пляжах Ланжерон и Лузановка, а также в населенном пункте Крыжановка.

Соответствующие кадры опубликованы на местном Telegram-канале.

Лебеди совсем не боятся людей. Они купаются рядом, выходят на берег и не отказываются от угощения. Также грациозные птицы охотно позируют для фото и видео. Одесситы в восторге от "нашествия" пернатых на морское побережье.

Стоит отметить, что лебеди в Одессе и области — частые гости, особенно в зимний период. Они зимуют на лиманах и выбирают для обитания территории национальных парков. Также лебедей можно увидеть в парке Победы, куда их ежегодно возвращают после зимнего содержания в зоопарке.

Напомним, на днях на побережье Одессы обнаружено массовое скопление мертвых медуз. Корнероты буквально окутали береговую линию. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как весь берег усыпан телами медуз разных размеров.

Также мы сообщали, что в Одессе на 3-й станции Фонтана жители обнаружили необычное и тревожное явление. В одном из мест треснула земля, образовав масштабные трещины и провалы.