Ботокс, подтяжка лица и не только: какие пластические операции делал Путин и как он сейчас выглядит (фото)
В сети много информации о вероятных пластических операциях российского президента
Владимир Путина — российский диктатор и военный преступник, который развязал полномасштабную войну в Украине. В 2025 году президенту РФ исполнится 73 года и последние десятилетия он делает все, чтобы сохранить молодость и внешний вид русского "царя".
"Телеграф" расскажет, какие пластические операции и косметологические процедуры делал Путин в попытках замедлить внешнее старение.
Путин и его пластические операции
Слухи и домыслы о том, что президент России Владимир Путин увлекается пластическими операциями и инъекциями ботокса появились около 10 лет назад. В СМИ и соцсетях то и дело сравнивали фотографии Путина разных лет и предполагали, какие вмешательства он мог делать в попытках сохранить молодость.
К слову, в этом же контексте в сети обсуждают и вероятных двойников Путина. Ведь на некоторых фото и видео можно заметить существенные отличия во внешности. Среди самых распространенных операций и вмешательств, которые приписывают Путину — уколы ботокса, подтяжка лица, блефаропластика и филлеры.
Так, например, еще 2011 британская газета The Guardian цитировала пластических хирургов, которые предположили, что Путин делал инъекции ботокса в лоб, подтяжку нижних век и филлеры в щеки. В 2018 году в соцсетях активно обсуждали отечность лица Путина и его постоянно слезящиеся глаза в контексте последствий пластического вмешательства.
В 2020 году слухи о том, что российский президент пользуется услугами пластических хирургов и косметологов усилились. А в 2022 году эксперты называли лицо Путина "пухлым", предполагая, что его увлечение ботоксом и филлерами обрело регулярную основу.
В 2023–2024 годах западные издания Daily Mail и GB News писали о "чудесах", которые происходят с внешностью российского диктатора. Эксперты отмечают, что вероятнее всего Путин колет на только ботокс, но и делает специальные гормональные инъекции в погоне за молодостью.
