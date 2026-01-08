Здесь все были носатые? Почему город в Черниговской области носит такое интересное название

Небольшой город помнит князей, казаков и революции

Каждый город хранит свою уникальную историю, вплетенную в наименование улиц, архитектуру построек и воспоминания жителей. Носовка в Черниговской области – яркий пример того, как название может рассказать о судьбе целого края.

У каждого города есть своя визитка, но не каждый может похвастаться тем, что его название звучит как отдельный исторический сюжет. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Загадка имени: от Носова до Носовки

Первое упоминание о древнерусском поселении Носов на реке Руди содержится в Ипатьевской летописи – одном из важнейших источников истории Киевской Руси. Уже в XV веке он фигурирует под названием Носовое, что свидетельствует о стабильности топонима на протяжении веков.

Современное название Носовка имеет казацкие корни. Оно произошло от фамилии атамана Яремы Носа, упоминаемого в исторических документах с 1678 года. Интересно, что свою родословную от этого казацкого старшины вел известный украинский ученый и общественный деятель XIX века Павел Белецкий-Носенко, автор первого толкового словаря украинского языка.

На перекрестке империй

Географическое расположение Носовки определило ее непростую судьбу. Современный город Носовка расположен в Нежинском районе Черниговской области, на реке Носовочка. Он лежит в юго-восточной части области, в примерно 75–95 км от Чернигова и чуть более 100 км от Киева. Носовка является административным центром Носовской городской громады.

Однако в середине XIV века поселение оказалось в составе Киевского княжества под властью литовских феодалов. С 1471 года оно входит в Киевское воеводство как один из форпостов Великого княжества Литовского – своеобразная застава на юго-восточных границах государства.

После Люблинской унии 1569 г., объединившей Литву и Польшу в единое государство, Носово переходит под непосредственную власть польской короны. В начале XVII века жители края активно участвуют в казацких восстаниях против польского господства – под руководством Якова Остряницы и Павла Павлюка.

Казацкие времена: между славой и опустошением

Настоящий расцвет Носовки начинается в казацкую эпоху. В переломном 1648 году, когда началась освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого, Носовка становится центром сотни в составе Нежинского полка – важной административно-военной единицей Гетманщины.

С 1667 года городок переходит в Киевский полк, но это изменение не приносит спокойствия. Носовка переживает ужасные татарские нападения 1662 и 1679 годов, которые оставляют глубокие раны на теле города. Впрочем, казацкая община проявляет чрезвычайную стойкость и восстанавливает разрушенное.

В XVIII веке Носовкой владеют влиятельные князья Кушелевы-Безбородки. В 1735 году городок получает официальный статус с соответствующими привилегиями: здесь действуют казацкие школы и богадельня. Впоследствии Носовка входит в состав Нежинского уезда Черниговской губернии в Российской империи.

ХХ век: испытания и победы

Бурный ХХ век не обошел Носовку. В годы революций и войн городок становится ареной партизанского движения против оккупантов. В 1923 году Носовка получает статус районного центра, способствующего развитию инфраструктуры: появляется сеть больниц, клубов, библиотек и колхозов.

Железнодорожная станция Носовка

Официально статус города Носовка получает в 1960 году. Здесь действуют промышленные предприятия, образовательные учреждения, открывается историко-краеведческий музей, хранящий память о многовековой истории края.

Выдающиеся уроженцы

Носовская земля подарила Украине много талантливых людей. Среди известнейших – драматург Иван Кочерга, произведения которого стали классикой украинского театра. Десятки ученых, художников и спортсменов, рожденных в Носовке, своими достижениями усиливают значение города на культурной карте Украины.

