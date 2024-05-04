Украинская теннисистка выиграла трофей, выбив из турнира четырех россиянок

22-летняя теннисистка успешно выступает в ITF-туре

В субботу, 4 мая, украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) победила на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия). В прошлом году Дарья выиграла соревнования в испанском городе Витория-Гастейс.

В финале турнира Снигур, посеянная под первым номером, разгромила нейтральную спортсменку из России Киру Павлову (7-я сеяная) со счетом 6:1, 6:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, Дарья провела свой третий финал в 2024 году, одержав 2 победы. В марте украинка добралась до финала на турнире ITF W75 в Ржичанах (Чехия), а в апреле выиграла соревнования ITF W50 в Кальви (Франция).

Отметим, в Грузии Снигур выбила из турнира сразу четырех представительниц России. В 1/16 финала Дарья обыграла Дарью Зелинскую — 7:6(2), 6:2, в 1/8 финала — Эвелину Ласкевич (6:2, 5:7, 6:2), в полуфинале — Анастасию Золотареву (7:6(2), 7:6(3)). В четвертьфинале украинка оказалась сильнее за американку Кэтрин Харрисон (6:1, 6:1).

Добавим, за победу в Лопоте Снигур заработала около 6 тысяч долларов призовых и 50 рейтинговых очков. На счету Дарьи 10 побед на турнирах серии ITF.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Штутгарте. К слову, Костюк в марте дошла до финала на турнире в Сан-Диего.