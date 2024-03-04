Костюк проиграла свой самый большой финал в карьере, заработав больше 3 млн грн (видео)

Украинка могла выиграть свой самый крупный трофей в теннисе

В воскресенье, 3 марта, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) провела финальный поединок на турнире WTA 500 в Сан-Диего (США) против британки Кэти Бултер (WTA 49). Накануне украинка впервые обыграла теннисистку из топ-5 мирового рейтинга.

Решающий поединок завершился со счетом 7:5, 2:6, 2:6 в пользу британки. Об этом сообщает "Телеграф". Теннисистки встречались между собой впервые. Для обеих это был дебютный финал на турнирах WTA 500.

За свое выступление в Сан-Диего Марта заработала $87,665 (около 3,3 млн грн) призовых и 325 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге WTA украинка подымется на 2 позиции.

Видеоозор матча Марта Костюк - Кэти Бултер

Статистика матча Марта Костюк - Кэти Бултер

Статистика матча Марта Костюк - Кэти Бултер

Костюк в Сан-Диего начала с победы над американкой Энн Ли (№167), после чего переиграла австралийку Тайлу Престон (№153) и нейтральную спортсменку из РФ Анастасию Павлюченкову (№25 WTA).

Отметим, в марте прошлого года Марта выиграла свой первый турнир WTA 250 в Остине.

Напомним, Костюк неплохо проявила себя на Australian Open-2024, дойдя до четвертьфинала Турнира Большого Шлема. За свое выступление в Мельбурне Марта заработала около 400 тысяч долларов.