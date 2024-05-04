Українська тенісистка виграла трофей, вибивши з турніру чотирьох росіянок

22-річна тенісистка успішно виступає у ITF-турі

У суботу, 4 травня, українська тенісистка Дар'я Снігур (№125 WTA) перемогла на турнірі ITF W50 у Лопоті (Грузія). Торік Дар'я виграла змагання в іспанському місті Віторія-Гастейс.

У фіналі турніру Снігур, посіяна під першим номером, розгромила нейтральну спортсменку з Росії Кіру Павлову (7-а сіяна) з рахунком 6:1, 6:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, Дар'я провела свій третій фінал у 2024 році, здобувши 2 перемоги. У березні українка дісталася фіналу на турнірі ITF W75 у Ржичанах (Чехія), а у квітні виграла змагання ITF W50 у Кальві (Франція).

Зазначимо, у Грузії Снігур вибила з турніру одразу чотирьох представниць Росії. У 1/16 фіналу Дар’я обіграла Дар’ю Зелінську — 7:6(2), 6:2, у 1/8 фіналу — Евеліну Ласкевич (6:2, 5:7, 6:2), у півфіналі — Анастасію Золотарьову (7:6(2), 7:6(3)). У чвертьфіналі українка виявилася сильнішою за американку Кетрін Харрісон (6:1, 6:1).

Додамо, за перемогу у Лопоті Снігур заробила близько 6 тисяч доларів призових та 50 рейтингових очок. На рахунку Дар'ї 10 перемог на турнірах серії ITF.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) програла фінальний матч на турнірі WTA 500 у Штутгарті. До слова, Костюк у березні дійшла до фіналу на турнірі у Сан-Дієго.