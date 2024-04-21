Костюк проиграла самый большой финал в карьере: сколько заработала украинка (видео)

Украинская спортсменка не сумела завоевать трофей

В воскресенье, 21 апреля, украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) провела финальный матч на турнире WTA 500 в Штутгарте против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (№4 WTA). Украинка в Германии добыла три победы над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

В финале Костюк без шансов проиграла Рыбакиной со счетом 2:6, 2:6. Об этом сообщает "Телеграф".

Таким образом, Елена ведет в противостоянии с украинкой со счетом 2:1. К слову, Марта сыграла свой третий финал на уровне WTA, на ее счету одна победа. В Штутгарте Марта завоевала $76 225 (около 3 млн грн) призовых и 325 рейтинговых очков.

Статистика матча Рыбакина - Костюк

Полный видеообзор матча:

На пути к финалу Костюк обыграла Лауру Зигемунд (Германия, №84) со счетом 6:3, 6:7(4), 6:4, Чжэн Циньвэнь (Китай, №7) со счетом 6:2, 4:6, 7:5, Коко Гауфф (США, №3) со счетом 3:6, 6:4, 7:6(6) и Маркета Вондроушову (Чехия, №8) со счетом 7:6(2), 6:2.

Напомним, Костюк в марте дошла до финала на турнире в Сан-Диего (США). К слову, Марта в 2023 году выиграла свой первый турнир WTA 250 в Остине (США).