В РФ выдвинули нелепое обвинение третьей ракетке мира

В России подозревают именитого теннисиста в участии в договорных матчах

Российский предприниматель Михаил Зальцман обвинил испанского теннисиста Карлоса Алькараса в игре на ставках. Испанец в прошлом сезоне выиграл "Уимблдон".

Бывший владелец букмекерской конторы "Уткин, Нобель и Маленков" Зальцман написал в АТР, оргкомитет "Мастерса" в Мадриде, Федерацию тенниса Испании и испанскую прокуратуру, передает rosbalt.ru. Михаил заявил, что у него есть "убедительные доказательства связи теннисиста Алькараса с бандитскими группировками".

По мнению россиянина, Алькарас в двух последних матчах намеренно сдавал гейм на своих подачах. Речь идет о матчах против Александра Шевченко и Ян-Леннарда Штруффа.

"В последнее время многие предпочитают так называемые live-ставки. И когда речь идет о потенциально последнем гейме в матче, на них "заряжаются" очень большие суммы, так как это последняя ставка в матче. Поскольку на Алькараса коэффициент на его победу в гейме со своей подачей невысокий, суммы ставятся еще больше, чтобы выигрыш был ощутимым.

Сейчас проходит большой турнир на грунте в родной для Алькаркса Испании, соответственно, за него болеет и ставит именно на него вся Испания. Поскольку очень большие деньги стоят с одной стороны на победу Алькараса, на другую сторону тоже можно ставить очень существенные суммы. И учитывая то, что с другой стороны коэффициент диаметрально противоположен маленькому коэффициенту ставок на Алькараса, в случае победы получаются совершенно гигантские суммы. По сути дела, все деньги, которые ставили испанские поклонники Алькараса, перекочевали в руки мошенников", — сказал Зальцман.

В сети лишь высмеяли позицию Зальцмана. Пользователи шутят, что кто-то просто проиграл на ставках.

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