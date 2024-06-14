Гвоздик - Бенавидес: букмекеры пророчат "Гвоздю" нокаут от "Монстра"

Специалисты не верят в украинского боксера

В ночь на воскресенье, 16 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится большой вечер профессионального бокса, в андеркарде которого на ринг выйдут украинец Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) и Давид Бенавидес (28-0, 24 КО). Этот вечер бокса не покажут на украинскому ТВ, а за легальный просмотр придется заплатить.

По мнению букмекеров, Гвоздик является аутсайдером поединка. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Гвоздя" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 5,10. Успех "Монстра" более вероятен — коэффициент 1,25. Добавим, что аналитики считают наиболее вероятным исходом боя — нокаут в исполнении Монстра (коэффициент 1,60), подобный триумф Александра маловероятен (7,50). Шансы Давида на победу по итогам 12 раундов также высоки — 3,80 против 9,50 за украинца.

Прогноз букмекеров на бой Гвоздик — Бенавидес

Favbet: (победа Гвоздика 5,10 — ничья 19,00 — победа Бенавидеса 1,25)

Напомним, в 2023 году "Гвоздь" досрочно победил бразильца Исаака Родригеса, а также бывшего хоккеиста Ричарда Болотникса из Латвии.