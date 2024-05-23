В роли актера: Усик снимется в американском фильме Smashing Machine

Украинский боксер сыграет роль соотечественника-бойца

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик примет участие в съемках американского фильма Smashing Machine ("Ударная машина"). Украинец сыграет роль своего соотечественника-бойца.

Об этом стало известно из данных на странице фильма на сайте Internet Movie Database.

Сюжет будущего фильма будет строиться вокруг бывшего бойца Марка Керра. Роль главного героя исполнит известный киноактер и рестлер WWE Дуэйн "Скала" Джонсон.

Усик сыграет украинского бойца Игоря Волчанчина, который дважды побеждал Керра — сначала нокаутом, а затем единогласным решением судей. Однако результат первого боя между ними впоследствии аннулировали.

Кроме Усика и Джонсона, в фильме также снимутся Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович. Премьера запланирована на 2025 год.

Напомним, что следующий бой украинского чемпиона может состояться уже в октябре этого года. Тайсон Фьюри подтвердил, что собирается воспользоваться опцией реванша.