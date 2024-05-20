"Усик и талант, и пахарь": украинский боксер Гончарук подвел итоги исторического боя и не только

Украинец поделился своими впечатлениями от вечера бокса

Украинский боксер легкого веса Даниил Гончарук провел спарринг с топовым бойцом своего веса — Джо Кордина. Боксер спарринговали перед вечером бокса в Эр-Рияде, где по итогу представитель Великобритании сенсационно проиграл Энтони Какаче, потеряв пояс чемпиона.

"Телеграф" пообщался с Гончаруком. В комментарии нашему изданию украинец рассказал о том, как вышло выйти на такого топового соперника, а также о многом другом.

"Пригласили меня в онлайн-режиме, написали на WhatsApp, его менеджер. Посоветовал меня Дмитрий Асанов, участник Олимпийских игр, чемпион мира, Европы. Мы с ним спарринговаем в Дубае, общаемся, дружим. И через него предложили мне эти спарринги.

Меня хорошо приняли, встретили, и такси заказали, отель сняли, я с ними там и тусовался, ходил в молы на завтрак, на обед, на ужин, ну все хорошо. Общались на английском я знаю хорошо, поэтому общались. Спокойно. Еще был спарринг-партнер из Британии. И они мне говорили, что они из одного зала. Из города одного", — рассказал наш боксер.

По словам Гончарука, в команде Кордины считали, что у него хороший стиль для спарринга.

"Спарринги проходили хорошо. Мне понравилось в целом. У него и скорость, и уровень бокса, школа бокса. Он умеет все. Чемпион мира. Одним словом, чемпион мира можно характеризовать. Это было не сравнить ни с чем. В Дубае таких спаррингов не найти. А мы так, чтобы в эти раунды стоять с чемпионом мира, не меняться, а четко с ним стоять. По 6-8 раундов с чемпионом мира – это очень круто. В целом сказали, что у меня хорошая голова, им понравилась моя челюсть, сказали, что это феномен. Как они все сказали, и Джо, и Сони говорил. Им понравилось, они на мне отработали все, но как видим вчера это не сработало, что-то пошло не так", — добавил Даниил.

Тренировка Гончарука в Саудовской Аравии

Попытался украинец объяснить и поражение Кордины от Какаче. По его словам, решающим стал третий раунд, когда он пропустил мощный удар.

"И мне кажется это и повлияло на исход боя. Да, это и повлияло на все. Это вообще сенсация, получается, что обладатель пояса проиграл сенсационно. А Какаче более опытный, он в принципе боксирует уже с 2011 или с 2012 года в профессионалах. В любителях он, конечно, не такой, как Джо, но все равно в профиках у него хорошее образование. Потому вчера это и повлияло на исход поединка, на результат", — сказал украинец.

В целом по организации вечера бокса в Эр-Рияде Гончарук остался очень доволен. Также он высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

"Я вчера так кричал, что все подписчики меня слышали. Все, все на свете слышали мой крик. Когда объявляли уже, кто выиграл, все слышали мой крик, наверное. Ну я в принципе ожидал, что отдадут победу Усика. Ну, это я знал. И наверняка это было еще из-за того, что ставку на Фьюри сделал всем знакомый Дрейк Рэпер. 560 тысяч долларов. 565, если быть точным. Поэтому это было ожидаемо для меня. И Фьюри придется компенсировать эти деньги.

Для меня это было ожидаемо, если честно, по всем факторам. Это уникальная победа вообще и для мира спорта, и для украинского спорта. Усик и талант, и пахарь, ну все в нем есть. Все качества, которые есть у боксера, в нем все есть. Он и бьет, он и двигается, у него есть скорость, у него есть, ну все, все показатели. И подбородок, как показал бой. Да, он удар держит, у него нормальная броня. У него есть все, реально все. И габариты у него, и он не мал, и не велик", — завершил он.

Для справки. Гончарук провел на профессиональном ринге семь поединков, выиграв шесть из них при одном поражении.

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Ранее "Телеграф" писал о том, сколько Усик и Фьюри заработали за бой.