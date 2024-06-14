Гвоздик — Бенавідес: букмекери пророкують "Цвяху" нокаут від "Монстра"

Фахівці не вірять в українського боксера

У ніч на неділю, 16 червня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбудеться великий вечір професійного боксу, в андеркарді якого на ринг вийдуть українець Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) та Давид Бенавідес (28-0, 24) ДО). Цей вечір боксу не покажуть на українському ТБ, а за легальний перегляд доведеться заплатити.

На думку букмекерів, Гвоздик є аутсайдером поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Цвяха" фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 5,10. Успіх "Монстра" імовірніший — коефіцієнт 1,25. Додамо, що аналітики вважають найімовірнішим результатом бою — нокаут у виконанні "Монстра" (коефіцієнт 1,60), подібний тріумф Олександра — малоймовірний (7,50). Шанси Давида на перемогу за підсумками 12 раундів також високі – 3,80 проти 9,50 за українця.

Прогноз букмекерів на бій Гвоздик — Бенавідес

Favbet: (перемога Гвоздика 5,10 — нічия 19,00 — перемога Бенавідеса 1,25)

Нагадаємо, у 2023 році "Цвях" достроково переміг бразильця Ісаака Родрігеса, а також колишнього хокеїста Річарда Болотнікса з Латвії.