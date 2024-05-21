До середины лета: Усик отстранен от бокса из-за травмы

У украинского чемпиона было подозрение на перелом челюсти

Украинский боксер Александр Усик получил тяжелые повреждения в поединке против британца Тайсона Фьюри. Теперь он временно отстранен от бокса.

Такое решение в отношении абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе приняла Британская комиссия по боксу. По информации портала BoxRec, боксерская лицензия украинца приостановлена до 2 июля текущего года.

Лицензия Усика должна быть восстановлена сразу, как только украинский боксер и его команда докажут, что спортсмен уже восстановился от травм. Для этого Усику будет назначен дополнительный медосмотр.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал о состоянии боксера в комментарии Boxing King Media. "У Александра не была сломана челюсть. Врачи дали совет Усику не посещать пресс-конференцию после боя, а посетить больницу, но он настоял на своем и все-таки прибыл пообщаться с журналистами, а уже после этого поехал в больницу. Это незначительная травма, ему понадобиться неделя для восстановления".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усику было проведено несколько рентгенов и наложено четыре шва после поединка с Фьюри.