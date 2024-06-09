Менял, как боксерские перчатки, и разбивал в ДТП: какими были любимые тачки Александра Усика в разные годы его карьеры

Александр Усик, чемпион мира по боксу, известен не только своими выдающимися спортивными достижениями, но и любовью к автомобилям

Не так давно Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал двукратным абсолютным чемпионом мира – ранее в тяжелой, а теперь и в супертяжелой весовой категории. Первым в истории Украины и третьим в мире.

Автомобили всегда играли важную роль в жизни известного украинского боксера Александра Усика. На протяжении своей карьеры он собрал впечатляющую коллекцию машин, от бюджетных седанов до роскошных внедорожников и суперкаров.

Автопарк Александа Усика

Первым автомобилем, за рулем которого Александр Усик получил свои первые навыки вождения, стал Москвич-412, принадлежавший его отцу. Этот советский заднеприводный седан, выпускавшийся с 1967 по 1976 год, был едва ли не самым популярным в то время и для многих украинцев стал первым личным автомобилем.

Ставши успешным спортсменом, Усик приобрел кроссовер Kia Sorento с 2,2-литровым двигателем и мощностью 197 л. с. А спустя всего две недели после покупки, его супруга разбила авто в аварии.

Долгое время Александр катался на Skoda Octavia A5, которую даже украсил изображением своего кумира, Мохаммеда Али. Однако и эта тачка оказалась несчастливой – в ДТП в 2013 году в Симферополе её протаранил другой автомобиль.

В честь победы на Олимпийских играх в 2012 году Федерация бокса Украины подарила Усику Volvo XC90. Но он вскоре заменил его на Toyota Land Cruiser 200. В 2018 году Усик стал владельцем Lexus LX, стоимость которого и сейчас потянет на 100 тыс. долларов.

Перед поединком с Энтони Джошуа украинский боксер похвастался дорогим приобретением – будет ездить на Audi RS Q8. Тогда в зависимости от комплектации, такое авто могло стоить до 190 тыс. долл.

А после победы в поединке боксер побаловал себя далеко не самым дешевым подарком. У себя в сториз он покрасовался за рулем новой машины – шестиколесного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, который может стоить более миллиона евро.

Но до сих пор одним из самых впечатляющих автомобилей в коллекции Александра Усика является BMW M760Li xDrive (G12) 2022 года выпуска. Этот роскошный седан представляет собой индивидуальную версию в эксклюзивном темно-зеленом цвете, что подчеркивает его уникальность и статус владельца. Под капотом BMW M760Li xDrive (G12) скрывается мощный 6,6-литровый двигатель V12 BiTurbo, развивающий впечатляющие 585 лошадиных сил. Благодаря этому, автомобиль способен разогнаться с 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 305 км/ч.

Как мы видим, коллекция автомобилей Александра Усика — это не просто набор машин, а целая история. Она олицетворяет о его путь к успеху, любовь к автомобилям и стремлении к совершенству во всем, что он делает.

Ранее "Телеграф" писал, на чем ездил Виктор Ющенко в годы презеденства. О личных автомобилях Ющенко мало что известно.