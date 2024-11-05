"Моя особенная осень": украинская чемпионка показала округлившийся животик (фото)

Знаменитая спортсменка ждет первенца

Украинская каратистка, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга поделилась в соцсетях кадрами со своей осенней фотосессии. К слову, в прошлом сезоне она стала номером один в своей весовой категории (до 55 кг).

На фото, опубликованных в Instagram, можно заметить, что у 32-летней спортсменки округлился животик. Анжелика объявила о беременности в августе 2024 года.

"Моя особенная осень", — подписала снимки Анжелика.

Отметим, Анжелика вышла замуж за тренера по карате Владимира Зарецкого. Церемония состоялась в 2021 году.

Напомним, на чемпионате мира по карате-2023 произошел скандал с участием Терлюги. В полуфинале Анжелика победила представительницу Болгарии Ивет Горанову (14-11), однако болгары подали протест из-за проблем с таймером, а организаторы решили "возобновить" дуэль со счета 5:4 в пользу Ивет. Горанова, избегая боя, выиграла поединок со счетом 6:4. После этого Анжелика жестко обратилась к организаторам. Добавим, что на Европейских играх-2023 украинка победила Горанову в битве за "золото".