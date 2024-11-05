С татами на подиум: Билодид блеснула фигурой в откровенном платье (фото)

Спортсменка обладает модельной внешностью

Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид все еще не определилась с продолжением спортивной карьеры. Бронзовый призер Олимпиады в Токио ведет популярный блог, который, возможно, приведет украинку в модельный бизнес.

Накануне 24-летняя Дарья поделилась в Instagram серией фотографий, сделанных в прошлом месяце. На одном из вечеров в октябре 2024 года Билодид засветилась на публике в ярко-красном платье, которое подчеркивало ее идеальную фигуру. Также дзюдоистка поделилась и другими снимками.

"Ваша любимая рубрика. Случайные фото октября", — подписала снимки спортсменка.

Дарья Билодид

"Ноги — огонь!", "Красотка", "С татами на подиум можно в легкую! Огненная красавица", "Сильная и красива", — в сети с восторгом прокомментировали новые фото спортсменки.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже в стартовом поединке украинская "Анаконда" встретилась против представительницы Кирибати — Неры Тибвы. Билодид иппоном победила 15-летнюю Неру за несколько секунд, вызвав споры в сети. В следующем раунде украинка уступила японке Харуке Фунакубо. К слову, на Играх во Франции украинцы завоевали 12 медалей.

После неудачи на Играх-2024 Дарья отдохнула в Греции, а также отправилась путешествовать в Баку (Азербайджан).