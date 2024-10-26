Магучих выиграла престижную награду: украинка в вечернем платье очаровала публику

Украинка провела свой лучший сезон в карьере

В субботу, 26 октября, в Скопье (Северная Македония) состоялась церемония награждения Athlete of the Year Awards-2024. Олимпийская чемпионка Парижа Ярослава Магучих была признана лучшей легкоатлеткой года.

Об этом сообщает European Athletics в соцсети Х. Представительница Украины впервые выиграла эту награду. В 2013 году подобный титул у мужчин завоевал украинец Богдан Бондаренко.

В 2024 году Ярослава стала чемпионкой Европы, выиграла несколько этапов "Бриллиантовой лиги" и финал сезона в Брюсселе, завоевала "золото" на Олимпийских играх в Париже и установила новый рекорд в прыжках в высоту (2,10 м). Добавим, что Ярослава пришла на церемонию в красивом вечернем платье.

"Это был, как мне кажется, самый успешный год для меня. Потому что многие мечты сбылись. Особенно мировой рекорд и золотая олимпийская медаль для моей страны.

Но для меня как для спортсменки и украинки важна каждая победа, потому что это моя возможность говорить о ситуации в моей стране, о том, что мы продолжаем бороться на разных полях", – сказала Магучих.

Ярослава Магучих на церемонии награждения в Скопье. Фото: Getty Images

Ярослава Магучих на церемонии награждения в Скопье. Фото: Getty Images

Ярослава Магучих на церемонии награждения в Скопье. Фото: Getty Images

Ярослава Магучих на церемонии награждения в Скопье. Фото: Getty Images

Ярослава Магучих на церемонии награждения в Скопье. Фото: Getty Images

У мужчин лучшим легкоатлетом Европы был признан шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, который в 2024 году выиграл ЧЕ, ЧМ, Игры-2024, а также трижды бил свой же мировой рекорд.

В межсезонье Магучих не только отдыхает, но и "подрабатывает" моделью. Недавно легкоатлетка снялась для журнала Vogue UA. Также Ярослава снялась в рекламе киевской кондитерской.