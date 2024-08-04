Магучих выиграла "золото" на Олимпиаде, Геращенко - "бронзу" (видео)

Две украинки попали на подиум Олимпийских игр

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся женский финал в секторе для прыжков в высоту. Украину на соревнованиях представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Победу на турнире одержала Магучих, которой покорилась планка на высоте 2 м (1-я попытка). Об этом сообщает "Телеграф".

Никола Олислагерс из Австралии стала второй с результатом 2 м (3-я попытка). Геращенко не сумела преодолеть высоту 1,98 м, но сумела выиграть бронзовую медаль, которую она разделила с австралийкой Элеонор Паттерсон.

Полное видео женского финала Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту

Магучих является бронзовым призером Олимпиады в Токио, а также многократной чемпионкой Европы и мира. Геращенко на последнем чемпионате Европы выиграла "бронзу".

Напомним, Ирина и Ярослава без проблем преодолели квалификацию, а вот украинка Юлия Левченко вылетела из олимпийского турнира досрочно.

Перед Олимпийскими играми Магучих феноменально выступила в Париже. Она сумела преодолеть планку на высоте 2,10 м, побив мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. Это произошло в рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в столице Франции. После этого триумфа на Ярославу внезапно наехал мэр Днепра Борис Филатов, после чего известный комментатор заступился за рекордсменку.

Таким образом, на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть 5 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. Накануне украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде.