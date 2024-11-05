Именно в России обвиняли спортсменку в том, что она мужчина

В России на уровне Госдумы вновь обвинили Международный олимпийский комитет (МОК) в некомпетентности из-за боксерши из Алжира Иман Хелиф. В сети появилось "расследование", согласно которому Хелиф — мужчина.

С таким заявлением выступил французский журналист Джаффар Айт Аудиа в издании lecorrespondant. Российские пропагандисты тут же подхватили новость из ненадежного источника, который дает вырезки из неподтвержденного медицинского отчета о половой принадлежности спортсменки.

"От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего.

Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь! Проснитесь, вы обосрались!" — написал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"МОК сейчас должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Все результаты говорят о том, что данный спортсмен больше мужчина, чем женщина. Как ее вообще могли допустить на женские соревнования?

Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль. Итогом расследования МОК должно быть лишение этой золотой олимпийской медали, а также лишение аккредитации всех тех, кто принимал решение о допуске Хелиф на соревнования", – сказал член комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев.

"Это создало опасный прецедент для мирового спорта. Теперь таких спортсменов на Олимпиадах будет только больше, они будут побеждать в неравном соперничестве.

Что касается Хелиф, то непонятно, как при рождении ее определили женщиной, и что произошло дальше", – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова.

Отметим, по информации французского журналиста, в выдержке из "медицинского заключения" Хелиф есть информация, указывающая на наличие у нее XY-хромосомы и тестикул. Кроме того, в "отчете" сказано, что у спортсменки нет матки и яичников, а также подтверждено наличие микропениса, напоминающего увеличенный клитор. Гормональный тест якобы показал, что уровень тестостерона в крови Иман находится на типичном для мужчин уровне. Эти данные якобы были взяты из больниц Парижа и Алжира.

Напомним, все обвинения против Иман ранее строились на решении пророссийской организации IBA. IBA на чемпионате мира-2023 дисквалифицировала спортсменку перед финалом, заявив, что она не смогла "пройти тест на соответствие пола". Решение о дисквалификации алжирки принимал лично друг Путина Кремлев, который заявил, что у алжирки были обнаружены хромосомы XY. Правда, детали этого "исследования" не были опубликованы. К слову, МОК не признает IBA из-за коррупции и влияния РФ. Многие страны вступают в новую боксерскую организацию — World Boxing.