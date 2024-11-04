В Перу молния убила футболиста на поле, ужасный момент попал на видео

Еще один спортсмен в тяжелом состоянии

В Перу футболист погиб от удара молнии по футбольному полю. Сильная гроза разразилась во время матча между Хувентуд Беллависта и Фамилия Чокка в городе Чича на стадионе Coto Coto.

В первом тайме из-за грозы арбитр принял решение остановить встречу. Когда футболисты уходили с поля, в него ударила молния, все они упали. 34-летний защитник Хосе Уго Де ла Крус Меса погиб на месте, сообщает footboom1.

Еще один футболист, вратарь, получил серьезные ожоги. Он находится в критическом состоянии.

Как пишет Sportarena, в Перу трагедия вызвала большой резонанс. Болельщики недовольны запоздалой реакцией официальных лиц на сложные погодные условия. Из-за этого они поднимают вопрос безопасности матчей регионального уровня.

Как рассказывал "Телеграф", 29 августа в селе Прямобалка Арцизской городской общины Болградского района Одесской области горела местная церковь. Причиной пожара стала молния, которая ударила по храму.

Мы также писали, что в российском Подмосковье в июле молния ударила в людей перед военным храмом. Пострадало четверо людей.