"Думала, что умру": олимпийская чемпионка родила в машине скорой помощи (фото)

26 августа в 20:05 на свет появился наш прекрасный сын Адриан — прямо возле больницы, в машине скорой помощи, на подъезде к госпиталю. Я справлялась со схватками дома с помощью дыхания, тёплой ванны. За пять часов до его рождения мы поехали на осмотр, потому что у меня было ощущение, что роды близки. Но нас отправили домой.

Через некоторое время всё резко изменилось: схватки стали невыносимыми. Мы сразу же позвонили в больницу, куда должны были ехать. По моему дыханию акушерка, вероятно, поняла, что я уже в стадии потуг. К счастью, она настояла на том, чтобы к нам отправили скорую, которая отвезёт нас в ближайшую свободную больницу, так как та, куда мы направлялись, была переполнена.

Поездка в скорой казалась бесконечной, даже несмотря на то, что машина летела на полной скорости с мигалками. Боль была неописуемой, уже слишком поздно для любого обезболивания, на которое я рассчитывала. Я серьёзно думала, что не выживу. Когда мы прибыли, двери скорой распахнула команда родильного отделения, и наш малыш уже появлялся на свет. Он родился прямо там — в хаосе, у входа в больницу, в скорой.

Момент, который изменил все: когда его положили мне на грудь и мы услышали его первый крик. От невыносимой боли и страха — к самому волшебному мгновению в нашей жизни. Это было и больно, и волшебно одновременно. Моему телу и душе потребуется время, чтобы восстановиться. Но мы бесконечно благодарны за то, что он наконец-то с нами. И за то, что он — здоровый и счастливый мальчик.