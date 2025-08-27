Магучих проиграла дуэль за "Бриллиантовую лигу" австралийке (видео)

Сразу несколько спортсменок покорили высоту 2 м

В среду, 27 августа, в Цюрихе (Швейцария) в рамках финала сезона "Бриллиантовой лиги" состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. Украину на турнире представляли олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Победу на соревнованиях одержала Никола Олислагерс из Австралии (2,04 м), которая установила личный рекорд, а также рекорд Австралии и Океании Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место заняла Магучих (2,02 м), а третье — Морган Лейк, которая побила рекорд Великобритании (2 м). Левченко с таким же результатом стала 4-й из-за большего количества попыток.

Полное видео соревнований по прыжкам в высоту среди женщин в Цюрихе

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На этапе в Силезии украинка вновь вернула себе пальму первенства с результатом 2,00 м. А вот в Лозанне Магучих без результата снялась с соревнований.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м, который в Цюриху побила Олислагерс.