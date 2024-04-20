Китай влип в большой допинг-скандал перед Олимпиадой: подробности

Китай, похоже, замешан в большом допинг-скандале перед Олимпиадой-2020

У более двух десятков китайских пловцов обнаружили запрещенное вещество перед Олимпийскими играми в Токио. Накануне четырех российских спортсменов дисквалифицировали за допинг.

Об этом сообщили The New York Times и ARD по итогам собственных расследований. Издания договорились координировать публикацию своих выводов, которые были получены независимо.

В январе 2021 года в пробах 23 лучших китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело расследование, согласно которому запрещенное вещество попало в организм атлетов якобы случайно. Следы данного препарата были найдены на кухне отеля, где временно проживали пловцы.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло этот довод и не стало никак наказывать китайцев, которые завоевали в Токио три "золота", два "серебра" и "бронзу" в плавании. По информации ARD, среди проваливших тесты были лидеры сборной Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян.

В издании отметили, что Китай нарушил правила, не сообщив об инциденте публично. Кроме того, там подчеркнули, что WADA действовала совсем иначе в вопросе российской фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой нашли все тот же триметазидин. К слову, россиянку дисквалифицировали и отобрали все медали, полученные после положительного допинг-теста.