Российский теннисист устроил скандал на US Open-2025: не выдержала даже жена (видео)

"Нейтральный" спортсмен закатил истерику в первом же матче

В понедельник, 25 августа, в стартовый день на Турнире Большого Шлема (ТБШ) US Open-2025 произошел очередной скандал с российским теннисистом Даниилом Медведевым. "Нейтральный" россиянин устроил цирковое шоу в поединке против Бенжамена Бонзи из Франции.

Об этом сообщает "Телеграф". Представитель РФ проиграл французу со счетом 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.

По ходу игры у Медведева сорвало крышу и он демонстративно показывал непристойные жесты. Однако кульминация шоу произошла позднее.

В 3-м сете Бонзи подавал на сет и матч. На матчбол (вторая подача француза) на корт ошибочно вышел фотограф, который решил, что поединок завершился. Судья решил переиграть первую подачу Бенжамена (все в рамках правил, — Ред.). Медведев после этого вспылил и начал длительную перепалку с рефери, которая завершилась ничем. К слову, француз не смог выиграть поединок в 3-м сете.

Тем не менее Бонзи дожал россиянина в 5-сетовом поединке. После игры Медведев устроил новую истерику — разбил ракету. В этом момент камеры поймали на трибунах жену Даниила Дарью, которая покидала стадіон, пока ее муж уничтожал теннисный инвентарь.

Напомним, Медведев истерит не в первый раз. К примеру, на турнире в Дубае (ОАЭ) россиянин угрожал судье. А на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) Даниил набросился на судью и обвинил бол-герл в своих неудачах.