В России хотят лишить гражданства олимпийского чемпиона: заговорил о войне в Украине

Я думаю, надо внимательно изучить. Вы же понимаете, это можно интерпретировать по-разному, можно вырывать из контекста. Это надо внимательно изучить, что и кому он сказал.

Если действительно факты подтвердятся, я думаю, я подготовлю запрос по поводу проверки его высказываний [и возможного дальнейшего лишения гражданства]. И если это подтвердится, то законодательство России распространяется, в том числе и на вновь испеченного гражданина с бразильским происхождением.

И удивительно сейчас слышать от него же заявления о том, что он покинул Россию из-за СВО (так в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину). С 2023 по 2025 год прошло не так много времени. Самые сложные времена были именно тогда. И сейчас его поведение и высказывания как раз говорят о том, что, вероятно, либо на него какое-то воздействие оказывается, либо это условие контракта, что он должен осудить СВО.

Я хочу напомнить, что в России это является уголовным преступлением и он может как гражданин России получить за это определенный срок.

Когда он получает то или иное гражданство, он должен разделять интересы страны, культуры, понимать, любить эту страну. Гнаться не только за длинным рублем, но и принимать взвешенные и взрослые решения. То, что мы сейчас видим, – это, конечно, никакого оправдания не имеет