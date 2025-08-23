В России хотят лишить гражданства олимпийского чемпиона: заговорил о войне в Украине
Спортсмен сумел выехать из РФ
В Госдуме РФ займутся разбором интервью бразильского полузащитника "Аль-Садда" (Катар), олимпийского чемпиона Токио-2020 Клаудиньо, который ранее играл за "Зенит" (Санкт-Петербург). К слову, в "Зените" сейчас работает предатель Украины Анатолий Тимощук.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев хочет отобрать российское гражданство у Клаудиньо. Об этом он заявил в комментарии для absatz.media. Футболист в интервью Flashscore назвал войну в Украине "войной".
Я думаю, надо внимательно изучить. Вы же понимаете, это можно интерпретировать по-разному, можно вырывать из контекста. Это надо внимательно изучить, что и кому он сказал.
Если действительно факты подтвердятся, я думаю, я подготовлю запрос по поводу проверки его высказываний [и возможного дальнейшего лишения гражданства]. И если это подтвердится, то законодательство России распространяется, в том числе и на вновь испеченного гражданина с бразильским происхождением.
И удивительно сейчас слышать от него же заявления о том, что он покинул Россию из-за СВО (так в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину). С 2023 по 2025 год прошло не так много времени. Самые сложные времена были именно тогда. И сейчас его поведение и высказывания как раз говорят о том, что, вероятно, либо на него какое-то воздействие оказывается, либо это условие контракта, что он должен осудить СВО.
Я хочу напомнить, что в России это является уголовным преступлением и он может как гражданин России получить за это определенный срок.
Когда он получает то или иное гражданство, он должен разделять интересы страны, культуры, понимать, любить эту страну. Гнаться не только за длинным рублем, но и принимать взвешенные и взрослые решения. То, что мы сейчас видим, – это, конечно, никакого оправдания не имеет
Напомним, Клаудиньо играл за "Зенит" с 2021 по 2024 год. В феврале 2023-го он получил российское гражданство, а в январе 2025 года перешел в катарский клуб. В своем последнем интервью бразилец заявил, что хотел покинуть Россию после того, как РФ начала войну в Украине, где у него много друзей. Однако выехать не сумел, ведь его "не отпускали".
Когда началась война, атмосфера изменилась, потому что у нас также были друзья, которые играли в Украине, и они там пострадали.
Я очень сильно это чувствовал, и потом это стало меня немного тяготить. Потом мне поступило несколько предложений вернуться в Бразилию, но "Зенит" меня не отпустил, потому что они сказали, что я важный игрок для команды, для клуба. Многие говорят, что иногда я использовал предложения из Бразилии, чтобы продлить контракт с "Зенитом", но это не так.
Напомним, СБУ сообщила о заочном подозрении бывшему капитану сборной Украины по футболу, тренеру "Зенита" Анатолию Тимощуку. Ранее Анатолий "задонатил" на российскую армию. Экс-футболисту сборной Украины грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.