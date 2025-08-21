Почему в Украине нет новых "Шевченко" и "Свитолин": карта объясняет все (фото)

Цивилизованные страны выделяют огромные средства на массовый спорт

Кризис украинского спорта усугубляется ежедневно из-за войны. Россия планомерно уничтожает спортивную инфраструктуру Украины, которая и до полномасштабного вторжения РФ была не на высшем уровне.

Почему в Украине тяжело воспитать теннисиста или футболиста мирового уровня наглядно показывает сайт brilliantmaps. Ресурс специализируется на подсчете спортивных объектов.

Карта показывает более высокую плотность футбольных полей в центральной и западной Европе, особенно в таких странах, как Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. Согласно этой визуализации, в регионах с меньшим количеством красных точек, например в Украине, количество полей меньше.

Карта футбольных полей в Европе

Топ 10 стран с наибольшим количеством футбольных полей в Европе:

Германия: 45 630 Франция: 32 082 Италия: 26,139 Англия: 14 307 Испания: 10,999 Польша: 10 037 Нидерланды: 7690 Швеция: 6036 Бельгия: 5633 Австрия: 5115 Украина: 4,716

Ситуация с теннисом и вовсе выглядит удручающей для нашей страны. На карте показано, где находятся теннисные корты в Европе. Южная Англия выделяется среди других регионов, где плотность кортов, безусловно, самая высокая. Затем плотность снижается по мере продвижения на восток, а также в Испании, где их много вдоль побережья и мало в центре, за пределами Мадрида.

Карта теннисных кортов в Европе

Можно смело говорить о том, что украинские спортсмены, которые достигают успеха на международном уровне, делают это вопреки обстоятельствам. Из-за отсутствия необходимых условий в стране и слабой конкуренции на внутренней арене появление новых "Шевченко" и "Свитолин" можно считать за чудо.

Ранее украинский спортивный журналист Игорь Цыганык сообщил инсайд о главной звезде "Шахтера" Кевине. Бразилец блестяще сыграл против "Бешикташа", а затем выпал из состава дончан.