Джошуа — Пол: "Павук" аперкотом нокаутував "Обраного" (відео)

Ветерани змішаних єдиноборств розігріли публіку перед головним боєм

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) відбувається грандіозний вечір професійного боксу. В андеркарді шоу на боксерський ринг вийшли легенди ММА Андерсон Сілва (4-2, 3 КО) та Тайрон Вудлі (0–3).

Що потрібно знати

У Маямі проходить вечір боксу Джошуа — Пол

У мейнкарді шоу виступили колишні чемпіони UFC Сілва та Вудлі

Андерсон у другому раунді поклав Тайрона на канвас

Поєдинок колишніх чемпіонів UFC продовжився неповних 2 раунди. Про це повідомляє "Телеграф".

50-річний Сілва на прізвисько "Павук" довго вицілював 43-річного Вудлі на прізвисько "Вибраний" і в другій 3-хвилинці йому вдався карколомний аперкот. Вражений Тайрон зумів піднятися, проте рефері в рингу зупинив поєдинок, побоюючись за здоров’я ветерана. Сілва переміг технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Сілва — Вудлі

Додамо, що на сайті "Телеграф" є відео всіх боїв раннього андеркарда шоу Джошуа — Пол. В одному з поєдинків Авіус Гріффін брутально нокаутував Джастіна Кардону.

Зазначимо, головний бій вечора боксу Джошуа — Пол орієнтовно розпочнеться о 05:30 за київським часом. Напередодні "Телеграф" повідомляв, що шоу можна переглянути в Україні. До речі, Джошуа — беззаперечний фаворит.