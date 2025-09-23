Футболиста "Динамо" забросали яйцами (видео)

В инцидент вмешалась полиция

В нападающего киевского "Динамо" Владислава Блэнуцэ болельщики бросали яйца с трибун. Накануне румынский новачок Бело-синих угодил в скандал после перехода в стан чемпионов Украины из-за пророссийских постов в соцсетях.

Об этом сообщил журналист Владимир Зверов. По его словам, инцидент произошел в матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2).

Эта тема с Блэнуцэ не успокаивается и вряд ли в ближайшее время успокоится. В принципе, я так вот смотрел на реакцию трибун в Киеве на ответном матче "Динамо" — "Александрия" (2:2). Болельщики вот достаточно спокойно реагировали, в их глазах не было видно какого-то драйва. Атмосфера на стадионе была спокойной. А вот в Александрии сорока на хвосте принесла, что там было, ну немного веселее, и что там яйца с трибун летели. Неизвестно, кто бросал яйца в сторону Блэнуцэ, однако полиция, дежурившая на стадионе, общалась с теми людьми и пыталась их успокоить, ведь такое поведение болельщиков может привести к дисквалификации стадиона. Кроме того, могло бы яйцами и не ограничиться. Владимир Зверов

Болельщики бросали яйца в сторону Владислава Блэнуцэ

Видеообзор мачта "Александрия" - "Динамо"

Напомним, "Динамо" заплатило за румынского форварда 2,5 млн евро (120 млн грн). Владислав подписал с Бело-синими контракт, рассчитанный на 5 лет. Румынские СМИ сообщают, что в Киеве нападающий будет получать 30 тыс. евро (около, 1,5 млн грн) в месяц. После громкого трансфера в соцсетях Блэнуцэ обнаружили посты с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, а жена футболиста оказалась любительницей главы Кремля Владимира Путина.

Страница Владислава Блэнуцэ в Tik Tok

Посты жены Владислава Блэнуцэ в Tik Tok

Скандал с румынским футболистом быстро докатился до президента "Динамо" Игоря Суркиса. Он дал шанс игроку прояснить ситуацию. Затем Бело-синие выступили с официальным заявлением, после чего в соцсетях "Динамо" появилось видео с комментарием самого игрока.

Позднее в сети появилось большое интервью новичка клубной пресс-службе.

К слову, ультрас киевлян выступили решительно против Владислава. Фанатская группировка Бело-синих выпустила видео, на котором расстреливают мишень с изображением игрока.

Блэнуце дебютировал за "Динамо" в матче УПЛ против "Оболони" (2:2). Группа болельщиков забросала скамейку запасных, где сидел румын, ватой. Когда футболист выходил на поле, трибуны освистывали Владислава. Также болельщики подготовили баннер с надписью "Блэнуцэ — черт".