Соловьев и "Бригада": "Динамо" потратило миллионы на любителя "русского мира"

Игрок только-только перешел в киевский клуб, а уже загремел в скандал

На днях киевское "Динамо" подписало контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Блэнуцэ. Все бы ничего, ведь Бело-синие нуждаются в усилении после ухода Владислава Ваната, однако новичок оказался любителем "русского мира".

В соцсетях румынского спортсмена обнаружили пророссийский контент. Об этом сообщает Tribuna.

Блэнуцэ на своей странице в TikTok репостил высказывания российского пропагандиста Владимира Соловьева о Молдове. Кроме того, он восхищается музыкой из сериала "Бригада", где главные роли сыграли актеры-путинисты.

После того как данные публикации всплыли в сети Блэнуцэ сделал свою страницу в соцсетях приватной. Добавим, не далеко от Владислава пошла и жена форварда, которая репостила хвалебное видео о президенте РФ Владимире Путине, а также ностальгировала по СССР.

Отметим, по информации prosport, "Динамо" заплатило за румынского форварда 2,5 млн евро (120 млн грн). Владислав подписал с Бело-синими контракт, рассчитанный на 5 лет. Румынские СМИ сообщают, что в Киеве нападающий будет получать 30 тыс. евро (около, 1,5 млн грн) в месяц.

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.