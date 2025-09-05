"Этому черту в Киеве жизни не будет": фанаты "Динамо" "расстреляли" новичка команды (видео)

Фанатская группировка Бело-синих не довольна поведением футболиста

Ультрас киевского "Динамо" WBC сделали заявление по поводу новичка Бело-синих Владислава Блэнуцэ. Румынский форвард накануне угодил в скандал из-за пророссийского контента в своих соцсетях.

Соответствующий комментарий фанаты разместили на своей странице в telegram. Блэнуцэ публично извинился, однако это не убедило ультрас, которые расстреляли мишень с изображением игрока.

Ваши извинения в одно место, этому черту в Киеве жизни не будет… Ультрас "Динамо" WBC

Отметим, скандал с румынским футболистом быстро докатился до президента "Динамо" Игоря Суркиса. Он дал шанс игроку прояснить ситуацию. Затем Бело-синие выступили с официальным заявлением, после чего в соцсетях "Динамо" появилось видео с комментарием Блэнуцэ.

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.

В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" не теряли очки в текущем розыгрыше УПЛ.