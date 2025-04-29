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Пьяная езда на самокате обошлась в 17 тысяч: как не попасть в такую же неприятность

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
На электросамокате нужно ездить в шлеме Новость обновлена 29 апреля 2025, 10:43
На электросамокате нужно ездить в шлеме

Самокат – это транспорт. За нарушение ПДД можно получить немалый штраф

Не только нарушение правил за рулем авто может привести к существенным затратам. На днях в Киеве подвыпившая женщина упала с самоката. Находившиеся рядом патрульные подошли убедиться в ее нормальном самочувствии и выявили признаки употребления алкоголя.

Женщина не знала, что за рулем самоката в состоянии опьянения быть нельзя. Это касается и мотоциклов, и велосипедов. Ответственность – по ст. 130 КУоАП — 17000 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на год.

ПДД для самоката

Еще в 2023 году президент подписал закон, что гироскутеры, электросамокаты и моноколеса приравнены к транспортным средствам. Управляя электротранспортом нельзя мешать другим участникам движения, а при передвижении по дороге – ехать как можно правее.

Несколько обязательных вещей:

  • никакого алкоголя или наркотиков
  • должны быть шлем и светоотражающие элементы
  • парковка – только в разрешенных местах.

Самокат нельзя оставлять:

  • на паркингах для авто,
  • возле пандусов,
  • на остановках,
  • на газонах,
  • напротив входов в здании
  • посреди тротуара.

Если из-за небрежного управления электросамокатом на тротуаре травмировался или погиб человек, водитель несет уголовную ответственность по статье 291 УКУ. Санкции: штраф (от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), исправительные работы, ограничение свободы или даже заключение до пяти лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный привлечь к ответственности владельцев слишком громких авто и мотоциклов. Там также предлагают немалые штрафы.

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#Киев #Штраф #Штрафы #ПДД #Самокат