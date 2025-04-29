Пьяная езда на самокате обошлась в 17 тысяч: как не попасть в такую же неприятность
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самокат – это транспорт. За нарушение ПДД можно получить немалый штраф
Не только нарушение правил за рулем авто может привести к существенным затратам. На днях в Киеве подвыпившая женщина упала с самоката. Находившиеся рядом патрульные подошли убедиться в ее нормальном самочувствии и выявили признаки употребления алкоголя.
Женщина не знала, что за рулем самоката в состоянии опьянения быть нельзя. Это касается и мотоциклов, и велосипедов. Ответственность – по ст. 130 КУоАП — 17000 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на год.
ПДД для самоката
Еще в 2023 году президент подписал закон, что гироскутеры, электросамокаты и моноколеса приравнены к транспортным средствам. Управляя электротранспортом нельзя мешать другим участникам движения, а при передвижении по дороге – ехать как можно правее.
Несколько обязательных вещей:
- никакого алкоголя или наркотиков
- должны быть шлем и светоотражающие элементы
- парковка – только в разрешенных местах.
Самокат нельзя оставлять:
- на паркингах для авто,
- возле пандусов,
- на остановках,
- на газонах,
- напротив входов в здании
- посреди тротуара.
Если из-за небрежного управления электросамокатом на тротуаре травмировался или погиб человек, водитель несет уголовную ответственность по статье 291 УКУ. Санкции: штраф (от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), исправительные работы, ограничение свободы или даже заключение до пяти лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный привлечь к ответственности владельцев слишком громких авто и мотоциклов. Там также предлагают немалые штрафы.