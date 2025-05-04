В Киеве самокатчик атаковал авто и скрылся: момент попал на видео

В сети появились кадры странного момента

В Киеве на Подоле человек на самокате принял влево, столкнулся с автомобилем Honda и скрылся.

Судя по движениям мужчины, он был навеселе. Соответствующее видео опубликовано в Telegram.

На кадрах видно, как "камикадзе" пошел на сближение с иномаркой до полного контакта. После этого машина остановилась, а самокатчик на несколько секунд встал ногами на землю.

Предположительно, человек находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя существуют еще несколько вариантов. Он мог почувствовать себя плохо или просто впервые встать на самокат.

Напомним, не только нарушение правил за рулем авто может привести к существенным затратам. За нарушение ПДД на самокате тоже можно получить немалый штраф.

Это касается и мотоциклов, и велосипедов. Ответственность – по ст. 130 КУоАП — 17000 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на год.

На днях в Киеве подвыпившая женщина упала с самоката. Находившиеся рядом патрульные подошли убедиться в ее нормальном самочувствии и выявили признаки употребления алкоголя.

Также мы опубликовали видео, на котором известный украинский футболист посадил 6-летнего сына за руль. Спортсмен нарушил правила дорожного движения ради милого видео.