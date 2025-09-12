"Мать года". Женщина с малышом на самокате стала звездой сети (видео)

Кадры с улиц столицы стали поводом для дискуссии о безопасности детских перевозок и культуре использования электротранспорта

В Киеве женщина увозила ребенка по дороге на необычном транспорте. Ребенок лежал на элетросамокате.

Соответствующее видео было распространено у Телеграмм. Женщину заметили на улице Милютенко.

"Маму года" на самокате заметили Милютенко — говорится в подписи к публикации.

Она спокойно везла ребенка на электросамокате. При этом фрагментами видно, что ребенок чувствовал себя комфортно и даже не проявлял признаков страха или дискомфорта от необычной поездки.

Реакция украинцев не заставила себя ждать

Такие действия не остались без внимания украинцев. В комментариях под корреспонденцией они активно обсуждали увиденное.

Некоторые пользователи иронически отмечали, что это не "мама рока", а скорее пример того, как не нужно возить детей. Остальные предлагали лучшие альтернативы для перевозки ребенка.

Часть комментаторов выражала обеспокоенность безопасностью ребенка и предлагала лучше купить коляску для таких поездок.

Наиболее эмоциональный комментарий принадлежал пользовательнице, призывающей запретить и штрафовать всех владельцев электросамокатов на сумму до 17 тысяч гривен. Она утверждала, что эти транспортные средства ездят на большой скорости и пугают людей, а теперь еще и дети рискуют из-за отсутствия "мозгов" у взрослых.

Самый длинный комментарий принадлежал пользователю, которая развернуто критиковала всю индустрию микромобильности. Она утверждала, что самокаты, велосипеды и маршрутки — это бизнес, который приносит огромное состояние, но в то же время калечит и убивает людей. Пользователь возмущался тем, что владельцы этих транспортных средств не соблюдают правила безопасности, а эвакуаторы не забирают их из пешеходных зон.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ивано-Франковске дети возле секс-шопа насмешили сеть.