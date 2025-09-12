"Мать года". Женщина с малышом на самокате стала звездой сети (видео)
Кадры с улиц столицы стали поводом для дискуссии о безопасности детских перевозок и культуре использования электротранспорта
В Киеве женщина увозила ребенка по дороге на необычном транспорте. Ребенок лежал на элетросамокате.
Соответствующее видео было распространено у Телеграмм. Женщину заметили на улице Милютенко.
"Маму года" на самокате заметили Милютенко — говорится в подписи к публикации.
Она спокойно везла ребенка на электросамокате. При этом фрагментами видно, что ребенок чувствовал себя комфортно и даже не проявлял признаков страха или дискомфорта от необычной поездки.
Реакция украинцев не заставила себя ждать
Такие действия не остались без внимания украинцев. В комментариях под корреспонденцией они активно обсуждали увиденное.
Некоторые пользователи иронически отмечали, что это не "мама рока", а скорее пример того, как не нужно возить детей. Остальные предлагали лучшие альтернативы для перевозки ребенка.
Часть комментаторов выражала обеспокоенность безопасностью ребенка и предлагала лучше купить коляску для таких поездок.
Наиболее эмоциональный комментарий принадлежал пользовательнице, призывающей запретить и штрафовать всех владельцев электросамокатов на сумму до 17 тысяч гривен. Она утверждала, что эти транспортные средства ездят на большой скорости и пугают людей, а теперь еще и дети рискуют из-за отсутствия "мозгов" у взрослых.
Самый длинный комментарий принадлежал пользователю, которая развернуто критиковала всю индустрию микромобильности. Она утверждала, что самокаты, велосипеды и маршрутки — это бизнес, который приносит огромное состояние, но в то же время калечит и убивает людей. Пользователь возмущался тем, что владельцы этих транспортных средств не соблюдают правила безопасности, а эвакуаторы не забирают их из пешеходных зон.
