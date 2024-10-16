Столкнул с самоката женщину и забрал его: что известно о дерзком ограблении в Киеве (фото)

Случайный прохожий, ставший свидетелем происшествия, вызвал полицию

В Киеве злоумышленник напал на ехавшую на электросамокате женщину, столкнул ее и угнал транспортное средство. Потерпевшая с криком о помощи пыталась догнать грабителя, но тот успел скрыться.

Инцидент произошел на улице Бориспольской в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Случайный прохожий, ставший свидетелем происшествия, вызвал полицию. На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители приступили к поискам злоумышленника.

Оперативникам удалось достаточно быстро установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества. Мужчину задержали.

После совершения преступления грабитель не стал хранить угнанный электросамокат. Он сразу отнес его в ломбард, где "заложил" за наличные. Этим он нанес потерпевшему ущерб на сумму более 30 тысяч гривен.

Следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. Подозреваемому уже объявлено о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание от семи до десяти лет лишения свободы. Судя по тяжести преступления и уголовному прошлому подозреваемого, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до завершения следствия и суда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о массовом минировании в Киеве. В полиции сообщили, в какие учреждения неизвестные отправляли письма с угрозами.