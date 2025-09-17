Блогер і бізнесмен Роман Шрайк пояснив, що являє собою НАТО

Зараз, коли істерика щодо зальоту російських дронів-обманок до Польщі трохи вщухла, хочу дещо сказати про НАТО.

Наші базові уявлення про НАТО сформовані, як це не дивно, радянсько-російською пропагандою.

Я все своє дитинство слухав, як "агресивний блок НАТО" (тм) точить зуби на нашу радянську Батьківщину. Створювалося чітке відчуття, що десь там біля кордону стоять озброєні ядерними бомбами демони та шкребуть кігтями у залізну завісу.

Ту ж риторику після невеликої перерви продовжила і російська пропаганда.

І навіть зараз Дмитро Медведєв розповідає, що ось-ось естонська воєнщина хлине потоком на російські простори, щоб зганьбити і розкрасти все святе, включаючи труп Леніна.

Насправді ж НАТО — це просто клуб 32 країн, які встановили правила взаємодії — загальні стандарти, домовленості про допомогу, проведення військових навчань тощо.

По суті, НАТО — це бюрократична організація, яка забезпечує всю цю взаємодію.

Немає ніякої армії НАТО, є армії 32 країн. Немає ніякої зброї НАТО, є зброя армій цих 32 країн.

Я вже мовчу про те, що ніхто не відповідатиме на заліт обманок ядерним ударом по Москві. І навіть 5 стаття тут жодним боком.

І коли ця реальність стикається зі страшилками, навіяними радянсько-російською пропагандою, у народу відбувається розрив мозку. І в цьому розриві вони чомусь звинувачують не пропаганду, що насувала в мозок купу нісенітниці, а НАТО, яка не відповідає їхнім високим очікуванням агресивності.

А найбільше мене травмує, що така фігня відбувається на четвертому році війни. Пора вже було б вивчити, що таке НАТО, що воно може, а що — ні.

Джерело: пост Шрайка в Telegram