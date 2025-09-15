Невідомий дрон літав над палацом президента Польщі: вже затримали білорусів

Мотиви білорусів з’ясовуються

У центрі Варшави літав невідомий безпілотник. Його перехопили, а також затримали двох людей, які могли бути причетними до запуску.

Про це повідомив прем’єр Польщі Дональд Туск у своєму профілі у X. За його словами, дрон літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій, а також над палацом Бельведер, який є резиденцією президента країни.

Він зазначив, що двоє затриманих є громадянами Білорусі, проте їхні мотиви та обставини запуску наразі невідомі. Поліція встановлює деталі.

Повідомлення Туска

Як повідомлялося раніше, російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну 10 вересня залетіли на територію Польщі, через що збивати їх довелося авіації НАТО.

Сталося це якраз у період, коли Москва та Мінськ проводять спільні навчання "Захід-2025", у яких відпрацьовується вторгнення до Польщі. У відповідь Польща вже закрила кордон з Білоруссю, на що в Росії обурилися.

На тлі цього у польському Міноборони і не лише виступили із закликом до закриття неба хоча б над західною частиною України, щоб не дозволити дронам безкарно наближатися до кордонів країн НАТО.