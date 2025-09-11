Російські дрони над Польщею розкрили вразливість НАТО — Reuters

Європейці збивали пінопластові дрони дорогими ракетами

Після того російські БПЛА вторглися до Польщі, у НАТО повідомили, що успішно змогли відбити атаку. Однак у багатьох аналітиків виникли питання, чи дійсно Альянс готовий до сучасної війни.

Про це йдеться у матеріалі Reuters. Зазначається, що чиновники НАТО вийшли із заявами про те, що засоби ППО успішно відбили атаку.

"НАТО оперативно та рішуче відреагувало на порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі минулої ночі. Молодці, ті, хто відреагував, саме так ми і працюємо!" голова військового комітету альянсу Джузеппе Каво Драгоне

Водночас аналітики зазначили, що перш ніж почати діяти, країни Європи пропустили БПЛА далеко вглиб своєї території, що говорить про їхню нерішучість. Наприклад, колишній посол Словаччини НАТО Петер Батор назвав неприйнятним те, що дрони взагалі змогли зайти у європейський повітряний простір. При цьому він наголосив, що між дронами та наземними військами у цьому контексті принципової різниці немає.

Батор закликав домовитися з Україною про те, щоб західні сили ППО збивали російські дрони в її повітряному просторі, що вже неодноразово пропонував Київ. Однак через страх бути втягнутим у війну, Альянс на таке швидше за все не піде.

Експерти звернули увагу і на те, що проблеми є не лише з рішучістю, а й із технічною оснащеністю. Вони наголосили, що до Польщі полетіли дрони типу "Гербера" — дешеві імітаційні БПЛА, виготовлені з пінопласту для полегшення конструкції. А зустріли їх там винищувачі F-35 та F-16 з вертольотами Мі-24, Мі-17 та Black Hawk, а також ППО Patriot.

Цього, звичайно, було більш ніж достатньо для збиття 19 дронів, проте аналітики задумалися про те, чи готова ППО НАТО зустрічати сотні дронів, як це майже щоночі робить Україна.

"Західні системи протиповітряної оборони не розроблялися з урахуванням використання недорогих БПЛА у таких великих масштабах" Фабіан Хінц із Міжнародного інституту стратегічних досліджень

Таку ж думку висловив професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії Філліпс П. О’Брайєн, який назвав атаку на Польщу "голковим уколом" порівняно з тим, з чим стикається Україна.

"Хай допоможе їм Бог, якщо вони (країни НАТО, — ред.) зіткнуться з 600 БПЛА і ракетами за одну ніч" Філіпс П. О’Браєн

Дрони над Польщею

Як повідомлялося раніше, російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну 10 вересня залетіли на територію Польщі. Росія після цього спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували.