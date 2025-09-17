Блогер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, что из себя представляет НАТО

Сейчас, когда истерика по поводу залета российских дронов-обманок в Польшу чуть утихла, хочу кое-что сказать про НАТО.

Наши базовые представления о НАТО сформированы, как ни странно, советско-российской пропагандой.

Я все свое детство слушал, как "агрессивный блок НАТО"(тм) точит зубы на нашу советскую Родину. Создавалось четкое ощущение, что где-то там у границы стоят вооруженные ядерными бомбами демоны и скребутся когтями в железный занавес.

Ту же риторику после небольшого перерыва продолжила и российская пропаганда.

И даже сейчас Дмитрий Медведев рассказывает, что вот-вот эстонская военщина хлынет потоком на российские просторы, чтобы испоганить и расхитить все самое святое, включая труп Ленина.

В реальности же НАТО — это просто клуб 32 стран, которые установили правила взаимодействия — общие стандарты, договоренности о помощи, проведение военных учений и т.п.

По сути, НАТО — это бюрократическая организация, которая обеспечивает все это взаимодействие.

Нет никакой армии НАТО, есть армии 32 стран. Нет никакого оружия НАТО, есть оружие армий этих же 32 стран.

Я уже молчу о том, что никто не будет отвечать на залет обманок ядерным ударом по Москве. И даже 5 статья тут никаким боком.

И когда эта реальность сталкивается со страшилками, внушенными советско-российской пропагандой, у народа происходит разрыв мозга. И в этом разрыве они почему-то винят не пропаганду, насовавшую в мозг кучу чепухи, а НАТО, которое не соответствует их высоким ожиданиям агрессивности.

А больше всего меня травмирует, что такая фигня происходит на четвертом году войны. Уж пора было бы изучить, что такое НАТО, что оно может, а что — нет.

Источник: пост Шрайка в Telegram