Російські дрони переконливіші за запевнення НАТО? Поляки поспішають скупити нерухомість в Іспанії

Російська атака все ж таки налякала частина поляків

Хоча в НАТО спробували запевнити, що вторгнення російських дронів у Польщу було успішно відбите і жителям країни більше нічого не загрожує, але далеко не всі поділяють таку думку. Наприклад, агенти з нерухомості в Іспанії кажуть, що почали отримувати втричі більше дзвінків від поляків.

Про це йдеться у матеріалі Wyborcza. Агент з нерухомості Славомир Ставарчик, який довгий час працює у Валенсії, зазначив, що деякі люди давно хотіли переїхати і тепер отримали мотивацію перейти від мрій до дій, а деякі прямо говорять, що хочуть вивезти дітей.

Безпека стає все важливішою для поляків. Про це важко не думати. Ми знаходимося на східному кордоні НАТО, а Іспанія осторонь. Навіть Друга світова війна зупинилася у Піренеїв. Славомир Ставарчик

Він додав, що ціни теж дещо вирівнялися і тепер за мільйон злотих (11,5 млн гривень) можна купити квартиру в Кракові або знайти щось пристойне в Іспанії.

Те саме говорить і власник агентства нерухомості GoESTE Міхал Сподімек. За його словами, після російського нальоту до нього масово почали надходити дзвінки, а люди просто говорили, скільки у них є грошей і просили пошукати щось підходяще.

"Якщо війна підійде до наших кордонів, у чоловіків не буде багато часу. Жінка може виїхати навіть через тиждень після початку війни; чоловіки, які бажають залишити країну в такій ситуації, мають виїхати за день до закриття кордонів" Михайло Сподімек

Втім, він не поділяє прагнення поляків виїхати до Іспанії, натомість рекомендує звернути увагу на дешевші Болгарію чи північну частину Кіпру.

Як повідомлялося раніше, російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну 10 вересня залетіли на територію Польщі, через що збивати їх довелося авіації НАТО.

Сталося це якраз у період, коли Москва та Мінськ проводять спільні навчання "Захід-2025", у яких відпрацьовується вторгнення до Польщі. У відповідь Польща вже закрила кордон з Білоруссю, на що в Росії обурилися.