Ризик вторгнення реальний? Що говорять в Польщі про військові навчання росіян у Білорусі

Міноборони Польщі розповів "Телеграфу" про ситуацію з навчанням "Захід-2025"

Навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" можуть становити реальну загрозу для Польщі та інших держав. Адже є чималий ризик провокацій і не тільки.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони Польщі на запит "Телеграфу". Зазначається, що Варшава повністю залучена до консультацій із союзниками та продовжує оцінювати динаміку безпекового середовища.

Міноборони Польщі не тільки аналізує наслідки для безпеки НАТО, а також готує відповідні заходи у відповідь.

"Польща вважає реальним ризик навмисних провокацій під час "Захід-2025", зокрема кібератак, глушіння сигналу GPS чи локальних військових інцидентів, спрямованих на перевірку реакції НАТО", — йдеться у повідомленні.

У Варшаві додали, що від 2021 року Білорусь несе відповідальність за численні ворожі дії проти Польщі. Йдеться про використання міграції як інструменту дестабілізації ситуації на спільному кордоні. До того ж світ і досі пам'ятає дії Росії під час навчань "Захід-2021", які фактично завершились вторгненням в Україну.

Тому сучасні навчання викликають занепокоєння. Тим паче Росія та Білорусь на них обмінюється "досвідом" здобутим у війні проти України. Це в Польщі розцінюють як агресивну поведінку та поглиблення співпраці між цими двома країнами.

