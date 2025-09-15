Шукали "білі плями", а знайдуть зрадників? Чому росіяни влаштували наліт десятків дронів на Польщу

Агресора цікавлять, які кроки у відповідь зробить можлива жертва

Недавній наліт десятків російських дронів на Польщу потрібен був агресору не для миттєвого завдавання удару по країні-члену НАТО, а для геть іншої мети. А через кілька тижнів такий же наліт може повторитися.

Про це в ефірі YouTube-каналу Телеграф UA розповів експрацівник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він пояснив, навіщо цей наліт потрібен був росіянам.

За його словами, ці два десятки безпілотників прямували саме туди, куди було запрограмовано, в конкретні райони, які цікавили Російську Федерацію.

— Росіяни спостерігали за тим, як реагують поляки, які радари були увімнені, які радіорозмови були у польської сторони. Плюс Польща з країнами Балтії, Німеччиною, Фінляндією обмінюється інформацією, які позивні та паролі, це треба все потім проаналізувати. Які радари не функціонують, просто для проформи стоїть, щось обертається, але не працює, — каже військовий експерт.

На його думку, ще однією метою нальоту росіян був пошук "білих плям" у системі оборони Польщі.

— Які [типи] літаків підіймали в повітря? З яких аеродромів? Які пілоти? Чи є у російських спецслужб можливості знайти підходи до цих пілотів на цих авіабазах — примітивно підкупити, щоб він "захворів" або в певний час зламався його літак, — продовжує єкспрацівник СБУ.

За його словами, росіяни отримали величезний шмат інформації для подальшого аналізу.

— Думаю, вони ще тижнями будуть аналізувати. Їм це буде дуже-дуже цікаво. Хоча могли й зараз вже [отримати якусь інформацію] залежно від того, як воно було все утаємничено. А далі, швидше за все, будуть ще пробувати здійснювати нальоти, — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому наліт російських дронів на Польщу не можна пояснювати технічними збоями чи випадковим відхиленням від маршруту.