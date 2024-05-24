Шахрайство з банківськими картками – злочинці не втомлюються дивувати

Є один найнадійніший спосіб захисту

Платіжна картка залишається не тільки зручним засобом для платежу, але і для шахрайських дій проти її власника. В українських банках знають про подібні дії та намагаються максимально урізноманітнити свої системи захисту карток клієнтів. Про це "Телеграфу" розповіла заступник голови правління ГЛОБУС БАНКУ Ганна Довгальська. При цьому зазначила, що 83% усіх шахрайств з картами відбуваються в Інтернеті, а збитки від карткових афер у 2023-му році зросли на 70% порівняно з 2022-м і становили 800 млн грн.

За словами фахівця, для захисту карткових рахунків своїх клієнтів банки використовують різні системи:

насамперед, це система підтвердження особи під час здійснення операцій: використання особистого коду при вході в мобільний додаток, підтвердження операцій з купівлі та операцій з перерахунку коштів через смс з одноразовим паролем або за допомогою повторної авторизації в мобільному додатку;

також верифікований дзвінок оператора банку у разі підозріло надмірної активності по карті (але оператор банку ніколи не вимагатиме розголошення особистих даних громадянина);

Ще важливий момент для більш надійного захисту – це прив’язування номера телефону (SIM-картки) до особистих даних (тобто добровільне посилення ідентифікації клієнта).

Якщо відкинути химерність карткових злочинців, то можна сказати, що технічно платіжні картки максимально захищені, безпечні і надійні для їх користувачів. код, логін і пароль для входу до банківського додатку, які отримують одноразові паролі", — сказала експерт.

З цих причин, вважає Ганна Довгальська, основною небезпекою є видача власником картки своїх карткових даних. Це можуть бути листи та повідомлення від нібито "благодійників", які обіцяють фінансову допомогу, але для її отримання чомусь необхідно вказати особисті дані картки. Отримавши коди доступу громадян до додатків мобільних операторів, можуть виготовити дублікати SIM-карток (як фізичних, так і електронних).

Як наголосила банкірка, громадянам варто звернути особливу увагу ще й на телефонне шахрайство — досить професійні вмовляння з боку аферистів надати необхідні карткові реквізити, нібито від працівників фінустанови. Також бажано відповідально поставитися до оплати карткою на сумнівних інтернет-майданчиках або розголошення особистих даних на виконання умов участі в якійсь "вигідній", "безпрограшній" лотереї або конкурсі.

Разом з тим, обдурити можуть не тільки при користуванні карткою або покупці в Інтернеті, але і, наприклад, при пошуку роботи.