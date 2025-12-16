Ваш паспорт може виявитись непридатним для використання: що треба пам'ятати і зробити

У ЦНАПі пояснили, хто потрапляє до списку осіб, яким потрібно замінити документ

Пошкоджений паспорт може стати серйозною проблемою у найнесподіваніший момент — від поїздки за кордон до звичайного звернення в держустанову. Не всі дефекти видно одразу, але саме через них потрібно буде міняти документ.

ЦНАП Нижньосірогозької територіальної громади пояснив, у яких випадках паспорт громадянина України вважається зіпсованим та підлягає обміну.

Паспорт

Паспорт вважається зіпсованим, якщо він порваний, має плями, відсутні сторінки чи частини фотокартки, а дані про людину — ім’я, прізвище, дата народження або підпис — погано видно. Також проблемою є пошкоджений номер або серія документа, через що неможливо встановити його реквізити.

Причиною для заміни паспорта є і будь-які сторонні виправлення чи зміни — у персональних даних, печатках, штампах або елементах захисту. Якщо ж паспорт оформлений у вигляді ID-картки, його потрібно міняти у разі пошкодження чипа, коли інформацію неможливо зчитати або оновити.

У таких випадках варто звернутися до підрозділів міграційної служби або до Центру надання адміністративних послуг для оформлення нового документа. Фахівці також радять заздалегідь перевіряти стан закордонного паспорта, щоб уникнути проблем під час поїздок за кордон.

