Зі святом Теплого Олекси 2025! Найкращі привітання у листівках

Не забудьте привітати рідних з одним із важливих весняних свят 17 березня

Сьогодні 17 березня (30 березня за старим стилем), згідно з церковним новоюліанським календарем, християни східного обряду вшановують преподобного Олексія. На честь святого у народі відзначається День Теплого Олексія (Олекси) — значуще весняне свято в українській традиції, яке втілює настання тепла та пробудження природи.

Для наших пращурів-бджолярів свято було особливо важливим, адже саме на Теплого Олексія, якщо дозволяла погода, вони виносили вулики на пасіку. Вважалося, що в цей час бджоли нарешті прокидаються від "сплячки" і починають підготовку до нового сезону.

Свято Теплого Олексія у 2025 році випадає на найсуворіший Великий піст, тому цього понеділка християнам можна вживати тільки сирі продукти: можна харчуватися фруктами, овочами, горіхами, насінням.

17 березня "Телеграф" викладає добірку оригінальних та яскравих привітань у вигляді листівок та картинок, які можна відправити близьким у соцмережу, месенджер. Побажайте рідним сонячних днів та ясної погоди у красивій формі.

З Днем Теплого Олекси 2025: листівки і картинки

Нагадаємо, що на початку весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на березень 2025 року.

Якщо хтось 17 березня зустрічає свій день народження, із цією подією обов’язково треба привітати. "Телеграф" підготував прикольні привітання з днем народження.