Золотих гір не чекати? Скільки насправді "капає" на картку за національний кешбек і на що його вистачить

Гроші треба встигнути витратити до 31 січня 2026 року

У бюджеті на 2026 рік знову виділили гроші на національний кешбек. Програма працює вже кілька років, і держава не збирається від неї відмовлятися. Але скільки насправді можна на цьому заробити?

"Телеграф" з'ясовував, чому національний кешбек – це радше приємний бонус для сімейного бюджету, ніж спосіб заробити.

10% повертається, але не завжди: як це працює

Особливості програми "Національний кешбек"

Національний кешбек – це програма, за якою держава повертає вам 10% від вартості товарів українського виробництва. Здається, непогано: купив продуктів на тисячу гривень – отримав сотню назад. Але реальність трохи інакша.

По-перше, кешбек нараховується не на всі товари. Тютюн та міцний алкоголь у програму не потрапляють. Виняток – вино без додавання спирту та медові напої. По-друге, є місячний ліміт: максимум 3000 гривень повернення. Звучить непогано, але щоб отримати цю суму, треба витратити 30 тисяч гривень на українські товари за місяць. Для більшості родин це нереальна цифра.

Ще одна проблема – не всі магазини приєдналися до програми. Великі мережі зазвичай працюють з кешбеком, а от дрібніші крамниці часто залишаються осторонь. Тому перед покупкою варто перевірити, чи бере участь магазин у програмі. У застосунку "Дія" є навіть спеціальний сканер штрихкодів – можна перевірити конкретний товар ще у торговому залі.

Скільки "заробить" середньостатистична родина

Кешбек - скільки приходить грошей за місяць

Тепер до конкретних цифр. Звичайна українська родина, яка купує продукти переважно вітчизняного виробництва, може розраховувати приблизно на 100-120 гривень кешбеку на місяць. За рік виходить десь 1200-1400 гривень. Не космічна сума, але й не копійки.

Це гроші, які повертаються самі собою – без жодних зайвих зусиль. Ви і так купуєте молоко, хліб, крупи чи інші продукти. Просто тепер частина коштів повертається на окрему картку. Тому національний кешбек варто сприймати саме як бонус, а не як джерело доходу.

Є родини, які купують багато і регулярно обирають українське. У них сума може сягати 200-300 гривень на місяць. Але навіть 3000 гривень – максимальний ліміт – отримують одиниці.

Три кроки до підключення

Щоб почати отримувати кешбек, потрібно виконати кілька простих дій:

Відкрити спеціальну картку. Заходите у мобільний додаток свого банку – ПриватБанк, monobank, Ощадбанк чи інший, який підтримує програму. Там шукаєте розділ "Національний кешбек" і відкриваєте віртуальну або фізичну картку. Це займає кілька хвилин. Дати дозвіл на передачу даних. Під час відкриття картки система попросить вас погодитися на передачу інформації про покупки з ваших звичайних карток. Без цього програма не зможе відстежувати, що саме ви купуєте, і нараховувати кешбек. Прив'язати картку в "Дії". Заходите у застосунок "Дія", знаходите розділ "Сервіси", там – "Національний кешбек" і обираєте свою нову картку для зарахування виплат.

Після цього залишається просто купувати українські товари звичайною карткою у магазинах, які беруть участь у програмі. Гроші нараховуються автоматично раз на місяць – зазвичай до 20-го числа. Правда, бувають затримки через проблеми з бюджетом, але це не постійна ситуація.

Куди витратити кешбек у 2025 році

Кошти, які повертаються на картку національного кешбеку, не можна зняти готівкою. Це не ваші особисті гроші у звичному розумінні – це цільова допомога від держави. Тому витратити їх можна лише безготівково і лише на певні категорії.

Куди можна витратити кешбек Зеленського

Раніше список був ширшим – наприклад, можна було поповнити мобільний рахунок. Зараз цей варіант прибрали. Натомість залишилися такі напрямки:

Комунальні послуги. Це найпопулярніший спосіб використання кешбеку. Оплата світла, газу, води – все це підходить.

(лише в деяких аптеках).

(лише в деяких аптеках). Книги та кіно. Якщо любите читати або ходити в кінотеатр – кешбек стане у пригоді.

Якщо любите читати або ходити в кінотеатр – кешбек стане у пригоді. Донати на ЗСУ або купівля військових облігацій.

Продукти. Цю можливість додали нещодавно у межах програми "Зимова підтримка".

Важливий момент: кошти, які нараховані у 2025 році, треба використати до 31 січня 2026-го. Якщо не встигнете – гроші повернуться в бюджет. Тому не варто накопичувати їх занадто довго.

Куди можна витратити кешбек

Навіть якщо ви дуже стараєтесь і купуєте виключно українське у великих мережах, реально отримати 1500-2000 гривень на рік. Для цього треба постійно звертати увагу на походження товарів, сканувати штрихкоди в "Дії" і обирати магазини, які беруть участь у програмі.

Як працюватиме національний кешбек у 2026 році

