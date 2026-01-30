Готівка, картка чи біткоїн: названо найгірший спосіб зберігання заощаджень під час війни

Забудьте про долари в шухляді: чому "заначка" на чорний день може перетворитися на папір і що радять банкіри

Через постійні відключення світла не працюють банкомати, а доступ до готівки обмежений. Особливо це стосується невеликих міст та містечок, де часто є лише 1-2 банкомати на весь населений пункт. У цій ситуації важливо знати, де безпечніше зберігати свої кошти — на банківських картках, готівкою чи, можливо, варто звернути увагу на криптовалюту.

"Телеграф" розповідає, що радять фінансові експерти тим, хто хоче захистити свої заощадження під час блекаутів.

Чому готівка під подушкою — це найгірший варіант, навіть якщо банкомати не працюють

Економіст Тарас Козак пояснює, що питання зберігання грошей можна розділити на кілька частин залежно від мети. Кошти потрібні для щоденних покупок, для захисту від знецінення або для заробітку. Кожна ціль передбачає свій інструмент.

Економіст Тарас Козак

Для повсякденних витрат найкращим варіантом залишається картка. "Навіть незважаючи на відключення електроенергії, бізнеси працюють на генераторах, у них є можливість підключення терміналів, через які можна оплачувати карткою товари і послуги", — каже економіст. Водночас він радить мати невелику суму готівкою про всяк випадок.

Проте Козак застерігає: готівка — це найнебезпечніший спосіб зберігання коштів. "Їх можна загубити, їх можуть вкрасти. Можливе також, до прикладу, потрапляння шахеда чи ракети у помешкання. Все може згоріти. Крім того, можна забути, де ви поклали гроші. Тому кошти, які зберігаються готівкою, зазвичай найбільше втрачаються", — підкреслює експерт.

Банківська система надійніша, ніж здається: експерт розвінчує міфи

Козак наголошує, що банки зберігають всі дані в хмарах за кордоном, тому жодні бомбардування не призведуть до втрати інформації про ваші рахунки."Самі по собі банки надійні, і зберігання інформації в них надійне. Тому картка — це хороший варіант", — пояснює він у коментарі журналістці "Телеграфу".

Інвестиційний банкір Сергій Фурса погоджується з цим підходом. На його думку, перебої зі світлом є тимчасовими і не повинні впливати на довгострокове рішення про зберігання коштів. "Просто треба розуміти, що певний обмежений набір кешу у вас завжди має бути. Ваші витрати на один день, може два дні. А все інше має бути на карті", — радить Фурса.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір

Криптовалюта — це бульбашка, яка може лопнути в будь-який момент

Щодо криптовалюти, обидва експерти налаштовані скептично. Козак називає її найгіршим способом зберігання коштів. На це є кілька причин. "По-перше, це не те, щоб нелегальний, але такий сірий спосіб, тому що доходи від крипти незрозуміло як оподатковувати. Держава поки що не врегулювала це все", — каже економіст.

Друга проблема — висока волатильність (мінливість ціни активу — Ред.) "Вартість криптовалюти може вирости в два рази, а може в п'ять разів впасти. Тому вона не підходить для зберігання грошей. Є люди, хто вміють заробляти на крипті гроші, а от просто покласти, щоб лежало — це дуже ризиковано", — пояснює Козак.

Сергій Фурса ще категоричніший.

Криптовалюта — це спекулятивний інструмент. Якщо ви не розумієтесь на цих моментах, то краще не починати. Крипта — це бульбашка, яка в будь-який момент може коштувати нуля, Сергій Фурса.

Долари в шухляді теж не врятують: інфляція працює навіть у валюті

Де краще

Багато українців звикли тримати заощадження в доларах, але Козак пояснює, що валюта має ті самі ризики, що й гривнева готівка — її можна загубити, вкрасти або знищити. Крім того, курс гривні до долара залишається відносно стабільним.

"Весь 25-й рік курс стояв на місці — 42 гривні за долар. Зараз 43 гривні за долар, але що буде далі? Може знову буде 42, може буде 43, може 44. Це важко спрогнозувати", — каже економіст.

Важливо розуміти, що в валюті теж є інфляція. "В доларах товари теж дорожчають. Якщо подивитися вартість квартири, то колись квартира в Києві коштувала від 10-15 тисяч доларів, а хороша квартира зараз — 100-150. Тобто все в доларах теж дорожчає", — пояснює Козак.

Скільки готівки реально потрібно мати вдома під час блекаутів

Обидва експерти сходяться на думці, що готівка потрібна, але в обмеженій кількості. Фурса радить тримати вдома суму на один-два дні витрат. "У вас має бути кеш на один день. Цього вам більш ніж достатньо. Ваші витрати на один день, може два дні. А все інше має бути на карті", — каже він.

Козак додає, що невелика сума готівкою має бути саме на випадок погіршення ситуації з електропостачанням. Але основні кошти він радить тримати на картці або використовувати фінансові інструменти, які дозволяють захиститися від інфляції.

Отже, банківська картка залишається найбезпечнішим та найзручнішим способом зберігання грошей навіть під час блекаутів. Готівка потрібна лише в мінімальній кількості — максимум кілька тисяч гривень.

