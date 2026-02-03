В "АТБ" діють знижки від 40%: повний список акційних товарів, які варто зараз купити

Можна зекономити на каві та ковбасі

У мережі супермаркетів "АТБ" триває масштабна акція зі знижками понад 40% на популярні продукти харчування та напої. Значні зниження цін охопили каву, чай, соуси, ковбасні вироби та майонези.

Більшість пропозицій діють лише 3 лютого. Детальніше про це написав "Телеграф".

"Смачні" знижки в "АТБ"

Кава

Ambassador Majestic, 1 кг — 565,90 грн (-44%)

Ambassador Dark Roast мелена, 225 г — 131,90 грн (-44%)

Ambassador Premium розчинна сублімована, 200 г — 256,50 грн (-44%)

Ambassador Premium мелена, 225 г — 151,50 грн (-44%)

Jacobs Monarch розчинна сублімована, 280 г — 399,90 грн (-41%)

Jacobs Monarch мелена, 230 г — 174,90 грн (-41%)

Jacobs Monarch розчинна сублімована, 95 г — 193,90 грн (-41%)

Чай

Monomax 1001 Nights, 30 пакетиків — 32,50 грн (-40%)

Monomax Exclusive Green Tea, 25 пакетиків — 28,70 грн (-40%)

Monomax Earl Grey, 45 пакетиків — 35,90 грн (-40%)

Monomax Kenya, 45 пакетиків — 35,90 грн (-40%)

Monomax Wild Berry, 45 пакетиків — 35,90 грн (-40%)

Знижки в "АТБ". Фото: скрін з магазина

Соуси та майонези

"Щедро" Сирний, 200 г — 22,70 грн (-40%)

"Щедро" Кисло-солодкий, 200 г — 22,50 грн (-40%)

Майонез "Щедро" Салатний 30%, 300 г — 23,80 грн (-40%)

Майонез "Щедро" Провансаль 67%, 300 г — 30,50 грн (-40%)

Ковбасні вироби (знижки 40%)

"М’ясна лавка" Баликова, 0,5 кг — 98,90 грн (-40%)

Виріб фаршевий, ковбасний ряд, 420 г — 48,90 грн (-40%)

Що купити в "АТБ" вже зараз. Фото: скрін з магазина

Чому в магазинах діють такі знижки

Дехто вважає, що знижки бувають на товари з близьким терміном придатності, але зазвичай це просто спосіб магазинів збільшити продажі і привернути увагу клієнтів.

Знижки в магазинах з’являються з кількох причин: щоб швидше продати старі товари і звільнити місце для нових, щоб зацікавити покупців купити більше або спробувати щось нове, а також наприкінці сезону, коли деякі продукти менш популярні.

